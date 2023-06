Twitter verifica anche le immagini fake

Twitter ha da poco informato che ha deciso di ampliare il suo programma di fact-checking basato sulla collaborazione della comunity andando a includere anche le immagini. La decisione è legata alla recente condivisione di alcuni contenuti sul famoso social network, come quella di un'immagine falsa che affermava di mostrare un'esplosione verificatasi nei pressi del Pentagono.

Twitter: anche le immagini del programma di fact-checking

Il comunicato è giunto mediante la pubblicazione di un apposito tweet, annesso di seguito, informando che d'ora in avanti gli utenti che collaborano al programma potranno aggiungere informazioni specifiche, le cosiddette Community Notes, relative a un'immagine e che queste saranno mostrate sotto i contenuti sia recenti che futuri.

Nell'annuncio, Twitter fa specificamente riferimento alle immagini false che vengono generate dall'intelligenza artificiale, che orami danno sempre più spesso origine a panico e paura in persone particolarmente sensibili. Quella già citata dell'esplosione al Pentagono è un valido esempio, ma un altro celebre caso è stato quello relativo a Papa Francesco, immortalato con un piumino e con un crocifisso sul petto. La foto del Papa è sicuramente più divertente che inquietante, sia ben chiaro, ma costituisce comunque un fake a tutto tondo.

Twitter ha altresì informato che per il momento la funzionalità in questione si applicherà solo alle singole immagini, ma in futuro la possibilità verrà estesa anche ai video e ai post con più foto.

L'introduzione avverrà in maniera progressiva e probabilmente le Community Notes non compariranno sotto tutte le immagini corrispondenti, in quanto si darà la precedenza alla precisione durante la fase iniziale.