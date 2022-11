Twitter: crittografia end-to-end per i DM

La messa a segno dell'acquisizione di Twitter ha da parte di Elon Musk ha dato origine a svariati cambiamenti sul celebre social network dell'uccellino azzurro (e qualche malintenzionato ha pure colto la palla al balzo per compiere le proprie malefatte) e tra questi, a quanto pare, rientra pure l'implementazione della crittografia end-to-end per i messaggi diretti.

Twitter: tecnici al lavoro per implementare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti

Per il momento, sia ben chiaro, non ci stratta di una funzione effettivamente attiva e neppure è stata annunciata ufficialmente. L'attività dei tecnici di Twitter su questa feature è stata infatti notata dalla ricercatrice e reverse engineer Jane Manchun Wong, la quale proprio a inizio mese aveva condiviso un post chiedendo al nuovo CEO di introdurre nuovamente la crittografia per proteggere i messaggi privati inviati sulla piattaforma, per il raggiungimento di un livello di sicurezza analogo a quello proposto da soluzioni concorrenti quali Signal, WhatsApp e Messenger.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 16, 2022

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la crittografia end-to-end per i DM era in lavorazione già nel 2018, ma poco dopo è stata messa da parte per passare ad altre novità da implementare più rapidamente e probabilmente considerate di maggiori rilievo.

La ricercatrice, dunque, ha trovato delle righe di codice che evidenziano come il social network stia lavorando per rendere disponibile della feature in questione. Al momento, però, non è dato sapere quando verrà effettivamente attivata.

Da notare che a confermare ulteriormente il tutto è stato lo stesso Elon Musk, rispondendo al post di Wong con un occhiolino.