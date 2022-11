Twitter: confermata la crittografia per i DM e altre novità

Elon Musk, il nuovo CEO di Twitter, ha confermato di voler implementare la crittografia end-to-end (E2EE) per i messaggi diretti sulla sua piattaforma, argomento di cui si discuteva già da qualche giorno a questa parte. Ma non è tutto. Starebbe valutando pure l’introduzione di messaggi vocali e videochat per rendere più appetibili le chat private che a suo avviso non lo sono.

Twitter: crittografia E2EE in dirittura d'arrivo per i DM

Prima di tutto, però, si procederà con la messa in sicurezza dei DM. Elon Musk ha a tal proposito affermato di aver avviato una collaborazione con Moxie Marlinspike, creatore dell’app di messaggistica Signal.

I messaggi crittografati sono ormai quasi uno standard nelle applicazioni di chat, essendo utilizzati da WhatsApp e Telegram. La crittografia impedisce a eventuali soggetti terzi non autorizzati, compresa la stessa piattaforma di riferimento, di leggere i messaggi privati tra due utenti e Signal è una delle app che per prima ha implementato questo tipo di soluzione per le sue chat.

Da tenere presente che le informazioni in questione provengono da fonte certa, direttamente da Elon Musk in persona, il quale, come riportato dalla redazione di The Verge, ha ripetutamente mostrato il suo desiderio di migliorare i messaggi diretti su Twitter e, in un incontro recente con i dipendenti, ha proposto quello che lui ha definito come Twitter 2.0, ovvero un evoluzione del servizio con tutte le nuove caratteristiche menzionate, al fine di “consentire agli utenti di comunicare senza preoccuparsi della privacy, evitando violazioni di dati future su Twitter”.