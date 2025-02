Twitch riduce lo spazio d'archiviazione: limitazioni per gli streamer

Twitch ha annunciato una nuova politica che limiterà drasticamente lo spazio di archiviazione per gli streamer a partire dal 19 aprile. In particolare, la piattaforma impone un limite di 100 ore per le evidenziazioni e i contenuti caricati dagli utenti. Qualsiasi contenuto che supererà questa soglia verrà eliminato automaticamente, facendo posto per i nuovi caricamenti. La decisione è stata presa per ottimizzare i costi di archiviazione, una scelta che ha suscitato non poche polemiche tra la community.

Secondo Twitch, le evidenziazioni (clip brevi che mostrano i momenti salienti delle dirette) non hanno avuto un impatto significativo sull'aumento della visibilità o sull'engagement degli utenti, mentre il costo di archiviazione di migliaia di ore di contenuti risulta essere eccessivo. Questa motivazione non ha convinto molti streamer, che hanno criticato la decisione, soprattutto considerando che Amazon, la compagnia madre di Twitch, è una delle aziende leader nel settore dell'archiviazione cloud.

Il cambiamento riguarda esclusivamente le evidenziazioni e i contenuti caricati tramite servizi esterni. Al contrario, altri tipi di contenuti on-demand come clip e VOD (video on-demand) non saranno influenzati da questa modifica, poiché già soggetti a cancellazioni automatiche. Gli utenti che superano il limite di 100 ore potranno scaricare i contenuti prima che vengano eliminati, mentre Twitch rimuoverà progressivamente i file meno visualizzati.

Twitch introduce uno strumento per monitorare lo spazio

Per aiutare gli streamer a gestire lo spazio di archiviazione, Twitch ha introdotto un nuovo strumento che permetterà di monitorare lo spazio disponibile e di filtrare i contenuti in base alla durata, al numero di visualizzazioni e alla data di creazione. Una volta che tutti i canali saranno al di sotto del limite di 100 ore, non sarà più possibile caricare contenuti che superano tale soglia.

Twitch ha spiegato che questa mossa riguarda meno dello 0,5% dei canali attivi e meno dello 0,1% delle ore visualizzate. La piattaforma ha aggiunto che questo cambiamento permetterà di migliorare la gestione delle risorse, sostenendo però la funzionalità delle evidenziazioni e continuando a investire in nuove funzionalità come i Clip e il feed mobile.

Tuttavia, questa modifica potrebbe creare problemi alla comunità degli speedrunner, che archiviano la maggior parte delle loro performance su Twitch. Le evidenziazioni sono infatti fondamentali per documentare le run e i record mondiali. Sebbene i contenuti possano essere esportati su altre piattaforme, il processo potrebbe compromettere la documentazione storica dello speedrunning, creando difficoltà per la community che utilizza Twitch come archivio di riferimento.