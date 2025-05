Twitch: in arrivo delle novità importanti per le trasmissioni in streaming; verticalità e 2K

Twitch, la piattaforma leader dello streaming, ha annunciato una serie di innovazioni durante il TwitchCon Europe, puntando a ridefinire l’esperienza di fruizione per utenti e creatori di contenuti. Tra le novità principali spiccano lo streaming in verticale ottimizzato per smartphone, la trasmissione in 2K e una funzione di rewind per rivedere i momenti persi delle dirette. Questi aggiornamenti segnano un importante passo avanti per mantenere la leadership di Twitch in un mercato sempre più competitivo.

Modalità streaming in verticale

La modalità streaming in verticale rappresenta probabilmente l’innovazione più significativa. Pensata per adattarsi alle abitudini di utilizzo dei dispositivi mobili, questa funzione consentirà agli utenti di godere dei contenuti in formato ritratto senza dover ruotare lo schermo.

Questa soluzione mira a migliorare la comodità di fruizione, un aspetto sempre più cruciale nell’era degli smartphone. Per garantire un’esperienza ottimale, Twitch ha previsto una fase di test iniziale con un gruppo selezionato di canali, mentre il rilascio completo della funzionalità è pianificato entro la fine del 2025. Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità per i creator di trasmettere simultaneamente in entrambi i formati, verticale e orizzontale, offrendo così una flessibilità senza precedenti.

Twitch: trasmissioni in 2K

Un’altra importante novità è rappresentata dalla beta aperta per lo streaming in 2K, già disponibile per tutti i partner e gli affiliati della piattaforma. Questo aggiornamento tecnico garantisce una nitidezza e un livello di dettaglio superiori rispetto al tradizionale 1080p, migliorando significativamente l’esperienza visiva.

Che si tratti di sessioni di gaming, trasmissioni artistiche o qualsiasi altro tipo di contenuto, la qualità 2K promette di elevare il livello dello streaming a nuovi standard. Questa mossa non solo migliora l’esperienza per gli spettatori, ma offre anche ai creatori di contenuti un’opportunità per distinguersi in un panorama sempre più competitivo.

Twitch: ulteriori aggiornamenti

Completa il pacchetto di aggiornamenti la funzione di rewind, una caratteristica che consente agli spettatori di tornare indietro durante le dirette per rivedere momenti importanti o sequenze memorabili. Questa funzione è particolarmente utile per non perdere i momenti clou delle trasmissioni live, un’esigenza spesso espressa dalla community di Twitch. Anche in questo caso, la piattaforma ha previsto una fase di test iniziale con un pubblico limitato, seguita da un’implementazione su larga scala.

Questa caratteristica dimostra come Twitch stia ascoltando le richieste degli utenti e stia lavorando per soddisfare le loro esigenze. Queste si inseriscono perfettamente nella visione strategica delineata dal CEO Dan Clancy, che già a febbraio aveva anticipato alcune delle novità in arrivo.