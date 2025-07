Twitch al lavoro per introdurre il formato verticale per le dirette: test per un numero ristretto di streamer

Novità significative stanno per investire il mondo del Twitch, piattaforma di riferimento per il livestreaming e punto di incontro per milioni di utenti appassionati di gaming e intrattenimento digitale.

Il colosso ha infatti avviato una sperimentazione che potrebbe cambiare il modo in cui creator e spettatori interagiscono con i contenuti: l’introduzione del video in verticale per le dirette, un formato già consacrato dal successo di piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

Strategie di innovazione

La conferma di questa evoluzione è arrivata dopo il recente TwitchCon di Rotterdam, dove la piattaforma aveva anticipato le proprie strategie di innovazione. A portare alla luce ulteriori dettagli è stata AppSensa, società specializzata nell’analisi del mercato digitale, che ha individuato all’interno del codice dell’applicazione riferimenti espliciti alla modalità “vertical theater mode”.

Questa funzione, pensata per intercettare la crescente platea di utenti mobile, offre un’interfaccia dedicata e consente di passare in modo rapido dal formato tradizionale a quello verticale, rispondendo alle nuove abitudini di fruizione tipiche dei social media di ultima generazione.

Test per un gruppo ristretto di streamer

L’avvio della sperimentazione coinvolge un gruppo ristretto di streamer, selezionati per testare in anteprima questa nuova modalità di visualizzazione. Gli utenti inclusi nel test ricevono notifiche che sottolineano la natura provvisoria della funzione e la possibilità di tornare, in qualsiasi momento, alla visualizzazione classica.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione delle autorizzazioni per fotocamera e microfono, un aspetto cruciale per garantire uno streaming diretto dai dispositivi mobili senza compromettere la privacy e la sicurezza degli utenti.

Ulteriori novità

Non si tratta dell’unica novità annunciata durante il TwitchCon: tra le innovazioni in arrivo figurano anche il dual format e lo streaming in 2K, pensati per offrire agli streamer una qualità video superiore e una maggiore flessibilità nella produzione dei contenuti.

Queste mosse si inseriscono in una più ampia strategia di aggiornamento tecnologico, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di Twitch in un mercato sempre più competitivo e dinamico.