tvOS 26: karaoke, FaceTime evoluto e salvaschermo personalizzati, tutte le novità dal WWDC 25

Apple, con il nuovo tvOS 26, introduce novità dal punto di vista estetico e funzionali che ridefiniscono l’interazione con Apple TV. Il fulcro di questo aggiornamento è il sistema “Liquid Glass”, una tecnologia di rendering in tempo reale che garantisce un’interfaccia elegante, caratterizzata da riflessi e rifrazioni che esaltano i contenuti e rendono l’interazione più fluida e intuitiva.

tvOS 26: una nuova interfaccia

L’aggiornamento di tvOS 26 trasforma, dunque, l’interfaccia utente, arricchendola con illustrazioni ispirate alle locandine cinematografiche, per una scoperta dei contenuti più coinvolgente. Inoltre, la gestione dei profili è stata semplificata, offrendo accesso immediato a watchlist personalizzate e suggerimenti di Apple Music calibrati su ogni utente.

tvOS 26: intrattenimento e funzioni evolute

Apple Music Sing permette ora di trasformare l’iPhone in un microfono per sessioni di karaoke, con effetti visivi sincronizzati e opzioni di amplificazione vocale. Questa funzione include anche la traduzione e la visualizzazione della pronuncia dei testi, combinando intrattenimento e apprendimento.

Anche FaceTime riceve un aggiornamento significativo, allineandosi maggiormente a iOS. Sono stati introdotti Poster di contatto personalizzati e trascrizioni live in più lingue, mentre le notifiche delle chiamate vengono integrate direttamente nel profilo attivo dell’utente, migliorando l’usabilità complessiva.

tvOS 26: personalizzazione e innovazioni tecniche

Un altro punto di forza di tvOS 26 è l’introduzione di nuovi salvaschermo, con paesaggi mozzafiato come Goa e Kerala. Gli utenti possono scegliere quali scenari visualizzare, rendendo l’esperienza visiva ancora più personalizzata. Dal punto di vista tecnico, è ora possibile impostare altoparlanti compatibili con AirPlay come dispositivi audio permanenti, migliorando la configurazione dell’home theater.

tvOS 26: tempistiche e disponibilità

La versione beta di tvOS 26 è già disponibile per gli sviluppatori tramite l’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica sarà rilasciata il prossimo mese. L’aggiornamento ufficiale è previsto per l’autunno come download gratuito, anche se alcune funzionalità potrebbero variare in base alla regione o anche alla lingua supportata.