TV Sony BRAVIA: il cinema in 4K a casa con la MAXI OFFERTA su Amazon

Sony è una vera e propria maestra in quella che è la realizzazione di pannelli TV. Un'azienda che nel corso degli anni e nel corso di una lunga esperienza, si è affermata come una delle più influenti al mondo in termini di innovazione tecnologica. Nel campo dei TV, la serie BRAVIA ha rappresentato una scelta di assoluta affidabilità e qualità per tutti gli utenti. Ecco perché vi segnaliamo questa interessante offerta proposto da Amazon: si tratta del 28% di sconto per un costo finale di 503,99€ proprio sul TV Sony BRAVIA 4K HDR, a fronte del prezzo di listino pari a 699,00.

Dettagli e specifiche del TV Sony BRAVIA in offerta

Il processore X1 montato su questo TV è la chiave per la potenza dietro le immagini luminose e colorate, analizza i contenuti in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi. L'esclusivo gruppo di X-Balanced speaker offre un suono di alta qualità e bassi potenti per un'esperienza audio più ricca, profonda e gratificante. Il TV è stato progettato con stile minimalista per mantenere l'attenzione su ciò che è importante: l'immagine. Con una finitura sottile e un supporto fisso Slim Blade, l'X75WL si adatta a qualsiasi interno.

Un'ottima TV anche per il gaming e, essendo Sony, in particolar modo per chi possiede una console PS5, questo TV è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo. Accedi a oltre 700.000 film ed serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming su questa Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali. Puoi persino utilizzare la ricerca vocale!

Il Sony BRAVIA è dunque in sconto del 28% su Amazon per un prezzo finale di 503,99€. Un'offerta da non perdere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.