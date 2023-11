Tv Sony BRAVIA da 32 pollici SCONTATISSIMA su Amazon!

Stai cercando un televisore di medie dimensioni ma non sai proprio cosa scegliere? Abbiamo quello che da per te: un fantastico televisore ora in doppiamente scontato. Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare la tv Sony BRAVIA da 32 pollici con lo sconto del 35% a cui si aggiunge un coupon del valore di 20 euro.

Il prezzo pieno di questo televisore è di 449 euro ma tu adesso lo paghi solamente 272 euro risparmiando in questo modo oltre 175 euro!

In più Amazon ti consente di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Tv Sony BRAVIA da 32 pollici

Vediamo adesso quali sono le principali caratteristiche di questo televisore firmato Sony!

BRAVIA Engine: il potere dietro immagini straordinarie.

Live Color: colori vivi e naturali in tutto ciò che guardi su questo TV.

USB HDD REC: trasforma il tuo televisore in un registratore digitale.

Con il controllo vocale avanzato , questa smart tv Android ti consente di guardare film e programmi da app come Netflix e Amazon Prime Video o trasmetterli in un istante.

Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P): 73,3 x 46,8 x 18,9 cm circa. Larghezza piedistallo 44,8 cm circa.

Wattaggio (W): 60.0 watts.

Prendi il televisore ora su Amazon!

