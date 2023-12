TV SMART e intrattenimento al MASSIMO LIVELLO con la nuova Fire TV Stick 4K al 43% di sconto

Fire TV Stick è un dispositivo progettato da Amazon per rendere la propria TV più smart e per permettere l'accesso a diverse forme di intrattenimento. Oggi, su Amazon, la nuova Fire TV Stick 4K è in sconto del 43% per un costo finale di 39,99€.

Cala a picco il prezzo della nuova Fire TV Stick 4K: -43%

Immergiti nel cinema direttamente nel comfort del tuo salotto con il dispositivo Fire TV 4K con le sue immagini straordinarie in qualità 4K Ultra HD. Con il supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+, ogni dettaglio cattura la tua attenzione, mentre l'audio Dolby Atmos avvolge l'ambiente, regalando un'esperienza cinematografica avvincente.

L'innovativa generazione del dispositivo Fire TV 4K garantisce prestazioni di streaming all'avanguardia. Sperimenta il massimo delle prestazioni con il supporto per il Wi-Fi 6, assicurando una riproduzione in streaming fluida anche quando ci sono molti dispositivi connessi al router.

Con Fire TV 4K, l'intrattenimento è senza limiti. Accedi a migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri o scopri un mondo di intrattenimento gratuito dalle app di streaming supportate da annunci pubblicitari, inclusi YouTube, Twitch e Pluto TV.

La tua casa diventa più intelligente grazie alla compatibilità con dispositivi come videocamere e luci. Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente premendo un pulsante e chiedendo ad Alexa di controllare i dispositivi o fornirti le previsioni del tempo. Con il telecomando vocale Alexa, la navigazione è un gioco da ragazzi: cerca, avvia e controlla i contenuti con la tua voce.

Lo sconto di oggi, su Amazon, è molto vantaggioso: la Fire TV Stick 4K è scontata del 43% per un costo finale di soli 39,99€. Un'occasione da non lasciarsi scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.