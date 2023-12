TV SMART e ACCESSO ALLO STREAMING: la Fire TV Stick di Amazon è in MAXI SCONTO LAMPO

La nuova generazione del dispositivo per lo streaming, il Fire TV Stick, si posiziona al vertice della tecnologia con il suo potenziamento del 50% in potenza rispetto al modello del 2019, garantendo uno streaming veloce e in Full HD. Esperienza completa grazie al telecomando vocale Alexa, dotato di comandi intuitivi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

Questo dispositivo consente agli utenti di utilizzare la voce attraverso il telecomando vocale Alexa per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da diverse app. I nuovi pulsanti preimpostati per le app facilitano l'apertura rapida, mentre la gestione di dispositivi compatibili come TV e soundbar è semplificata.

L'esperienza di home theatre è potenziata dal supporto per il formato Dolby Atmos, offrendo un audio avvolgente che darà vita alle immagini. Con migliaia di canali, Skill Alexa e app a disposizione, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri, l'utente può godere di una vasta gamma di contenuti.

Inoltre, il Fire TV Stick offre la possibilità di guardare programmi TV ed eventi sportivi in diretta con abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity, oltre a offrire l'opportunità di esplorare contenuti gratuiti attraverso app come Pluto TV e YouTube.

L'offerta di oggi che coinvolge la Fire TV Stick è davvero molto vantaggiosa: su Amazon lo sconto attivo è del 38% e il costo totale è di 27,99€.