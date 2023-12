TV SMART e ACCESSO A TUTTE LE APP con la Fire TV Stick Lite in promo a 22,99€!

Una Fire TV Stick è un dispositivo che aumenta la multimedialità del proprio televisore, rendendolo smart e garantendo l'accesso a tante app e a servizi di streaming e oggi, la versione Lite, è in sconto su Amazon del 34% per un costo completo e totale di 22,99€.

Fire TV Stick Lite in maxi sconto su Amazon

Il Fire TV Stick Lite si presenta come la soluzione di streaming più conveniente, offrendo un'esperienza di visione in Full HD e includendo il nuovo telecomando vocale Alexa Lite. Pensato per i nuovi utenti, consente di accedere facilmente a film e programmi TV gratuiti tramite app come RaiPlay e YouTube.

La configurazione è semplice, basterà inserire il dispositivo in un ingresso sul retro della TV. Basta accendere la TV e connettersi a Internet per avviare rapidamente la configurazione. Con il telecomando vocale, è possibile premere e chiedere ad Alexa di cercare e riprodurre contenuti su varie app, rendendo l'esperienza di streaming ancora più intuitiva.

L'intrattenimento senza limiti è garantito, grazie all'accesso a piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri. La funzione di TV in diretta consente di guardare notiziari, incontri sportivi o programmi TV in tempo reale con abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Inoltre, è possibile ascoltare musica in streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi, potendo contare su una vasta gamma di contenuti. Con la compatibilità con i dispositivi per Casa Intelligente, è possibile controllare luci, telecamere e altro ancora attraverso comandi vocali diretti ad Alexa.

Amazon oggi mette in offerta la Fire TV Stick Lite con uno sconto del 34% per un prezzo d'acquisto finale di 22,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.