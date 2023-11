TV Smart con soli 24€? Con l'offerta del Black Friday sul Fire TV Stick è POSSIBILE!

Il Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale sviluppato da Amazon. Progettato per trasformare qualsiasi televisore in uno smart TV. Oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% e un prezzo finale di soli 24€.

Fire TV Stick a 24€: un super affare!

La nuova generazione del Fire TV Stick promette un'esperienza di streaming ancora più potente e veloce, con una potenza incrementata del 50% rispetto al modello del 2019, garantendo una riproduzione fluida in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa, che non solo consente comandi per l'accensione/spegnimento e la regolazione del volume, ma offre anche un controllo avanzato e senza sforzo.

Grazie al telecomando vocale Alexa, l'esperienza di navigazione è semplificata: è possibile cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app utilizzando la voce. I nuovi pulsanti preimpostati per le app permettono un accesso rapido, riducendo il disordine e offrendo maggiore controllo.

Per un'esperienza audio di qualità home theatre, il Fire TV Stick supporta il formato Dolby Atmos, garantendo un audio avvolgente e coinvolgente, particolarmente apprezzato con titoli compatibili. Con migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili gli utenti possono personalizzare la propria esperienza di intrattenimento.

Gli iscritti ad Amazon Prime godono di accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV, mentre la possibilità di guardare programmi TV ed eventi sportivi in diretta attraverso abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity amplifica ulteriormente le opzioni di intrattenimento. Inoltre, la funzione TV gratuita consente di accedere a film e serie TV tramite app come Pluto TV e YouTube.

Oggi su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, è presente uno sconto del 27% sul Fire TV Stick per un costo finale di 24€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.