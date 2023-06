E se il cinema fosse dentro casa tua? Questo è praticamene quello che succede acquistando ora su Amazon la TV Samsung Nel QLED da 65 pollici. Non solo vedi film e serie in una maniera che non hai mai provato prima ma usufruisci di uno sconto del 65%. Sì, hai capito ben il televisore ti costa moto meno della metà de suo attuale costo di mercato. Quindi cosa aspetti clicca qui sotto e vedi questo vero e proprio gioiello della tecnologia

Con il televisore Samsung Neo QLED 8K UltraHD porti il cinema nel tuo salotto

Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche specifiche del televisore firmato Samsung che rivoluzionerà il tuo modo di vedere serie tv e film.

Tecnologia Quantum Matrix Pro. Innovativi Mini LED per dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto. Una resa visiva chiara e neri profondi .

Il televisore è dotato di processore Neural Quantum 8K . Le immagini di ogni sorgente vengono trasformate nella straordinaria definizione 8K dello Smart TV grazie all'intelligenza artificiale del nuovo super processore.

E ancora Infinity Screen, ovvero un design minimal esclusivo. Concentrati solo sull’immagine e supera i confini di visione grazie al bordo quasi invisibile dello Smart TV Samsung.

E poi Dolby Atmos e OTS Pro . Una nuova profondità sonora. Il suono segue perfettamente l’immagine e parte esattamente dal punto in cui l’azione si svolge, per un audio più realistico.

Infine il televisore Samsung Neo QLED 8K QN900B è già predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di un decoder TV. Non dovrai quindi acquistare nient'altro.

Uno sconto così alto è una vera rarità. Perciò ti conviene mettere subito nel tuo carrello Amazon questo fantastico televisore Samsung che adesso ti costa molto meno della metà.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.