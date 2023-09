Ti serve un televisore non troppo grande ma neanche piccolo? Magari di buona qualità ma che al tempo stesso non costi una fortuna? Benissimo abbiamo proprio il prodotto che risponde a tutte le tue esigenze. Oggi su Amazon la tv Samsung da 32 pollici non solo è scontata del 27% ma puoi anche pagarla in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Dall'attuale costo di mercato di 329 euro tu adesso la paghi solamente 239 euro. Praticamente risparmi 90 euro che non sono affatto pochi e i più puoi dilazionare la spesa. Non lasciarti sfuggire l'occasione, mettila subito nel tuo carrello Amazon prima che i pezzi ancora disponibili finiscano. E poi se sei cliente Prime la ricevi entro 24 ore dall'ordine e così già da domani puoi vedere le tue serie tv e film preferiti!

Tv Samsung da 32 pollici, ottimo rapporto qualità prezzo

Posto che l'offerta è davvero super conveniente vediamo adesso le caratteristiche del televisore che Amazon spedirà direttamente a casa tua. E se sei cliente Prime la ricevi praticamente entro 24 ore dall'ordine.

Questo TV è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0 quindi non devi dotarti di nessun altro dispositivo a tale scopo.

Dotata della tecnologia High Dynamic Range che ti consentirà di vedere dettagli ultradefiniti e sfumature da non perdere.

E ancora Purcolor ovvero colori più intensi, naturali e realistici per un'esperienza visiva senza precedenti.

Si tratta di una smart TV perciò guardi il meglio dell'intrattenimento e dello sport in streming con tantissime app.

Slim Design: elegante e sottile, questo televisore si integra perfettamente in ogni ambiente.

Prendila ora su Amazon!

