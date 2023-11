Hai bisogno di un televisore non troppo grande per uno spazio ristretto? Vuoi qualcosa che ti garantisca una certa qualità ma non vuoi neanche spendere una fortuna? Perfetto abbiamo scovato proprio quello che fa al caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare la tv Samsung da 24 pollici con lo sconto del 25%.

Dall'attuale costo di mercato di 239 euro ti adesso la paghi solamente 178,99 euro. In più Amazon ti permette di usufruire del servizio Cofidis che ti da la possibilità di alleggerire ulteriormente la spesa pagando in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Tv Samsung da 24 pollici, un super televisore ad un super prezzo a casa tua

Vediamo quali sono le caratteristiche del televisore che Amazon spedirà direttamente a casa tua e che puoi pagare in piccole rate mensili senza risentirne minimamente.

Tecnologia HDR che significa disporre di dettagli ultra definiti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range.

Purcolor che ti dona c olori intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva senza precedenti.

Essendo poi una smart TV disponi di un ottimo intrattenimento, di sport e del migliore streaming con Netflix, Disney+, Now TV, Dazn e non solo.

Slim design , elegante e sottile, che si integra ottimamente in ogni ambiente.

Infine devi sapere che i televisori Samsung sono già predisposti a ricevere Digitale Terrestre 2.0.

Prendila ora su Amazon a soli 178,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.