Tv LG QNED da 50 pollici SCONTATA del 43% su Amazon!

Un prezzo mai visto per un televisore di questa qualità e di questa grandezza. Solo su Amazon oggi puoi acquistare la tv LG QNED da 50 pollici con uno sconto a dir poco pazzesco del 43%!

Dall'attuale costo di mercato di 1.049 euro tu adesso la paghi solamente 599 euro! Ma non è finita qui perché questo costo già piccolo può essere ulteriormente alleggerito dilazionando la spesa e pagando il tuo nuovo televisore in piccole e comode rate mensili mediante il servizio Cofidis che Amazon mette a tua disposizione!

Tv LG QNED da 50 pollici, una favola nel tuo salotto!

Goditi colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale grazie alla tecnologia Quantum Dot e Nanocell esclusiva del marchio LG.

Dotata di un processore di ultima generazione α7 GEN6 con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Un televisore ideale per il gaming next-gen, questo TV ti dà un gameplay fluido e reattivo e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e AMD FreeSync Premium.

Nuovo design ultra slim con solo 29,7mm di spessore e una nuova base essenziale comoda per installare comodamente la soundbar sotto allo schermo. E ancora tantissime piattaforme a tua totale disposizione come: Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Inoltre questa tv risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. Tantissime app di streaming, nuove schede contenuti e un telecomando puntatore che rende tutto più semplice e intuitivo.

Infine questa televisione LG integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Prendila ora su Amazon con lo sconto del 43%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.