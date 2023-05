TV LED Sharp Aquos da 32" con Android 11 ad un prezzo eccezionale su Amazon

La nuova Smart HD Ready 32FG6EA è un prodotto di qualità che si approccia in modo moderno e intuitivo e che offre più valore rispetto alla semplice visione dei contenuti. È un hub di intrattenimento tutto in uno che usa Android TV con l'Assistente Google per offrire un'esperienza visiva più intelligente. Accedi rapidamente all'intrattenimento, controlla i dispositivi smart, ottieni risposte sullo schermo e altro ancora usando la tua voce. Acquistalo ora su Amazon a soli 189,00€ invece di 249,00€.

Ecco come funziona la televisione oggi: con la piattaforma smart Android TV hai accesso diretto a un'ampia gamma di servizi di streaming con oltre 400.000 film e spettacoli. Oppure trasferisci video, musica o immagini in modalità wireless dai tuoi dispositivi smart alla TV utilizzando la Chromecast integrata. Il controllo vocale integrato ti semplifica le cose, sia che utilizzi l'Assistente Google per cercare il tuo programma preferito o per abbassare le luci nella stanza.

Puoi personalizzare la schermata iniziale di Android TV in modo che ti mostri le app che preferisci, i film e i programmi che vuoi guardare. Inoltre, quando colleghi la tua console a una TV convenzionale, ci sono inutili ritardi che ti rallentano durante il gioco. È diverso con la modalità di gioco: questa ti offre i migliori tempi di risposta possibili con una nitida risoluzione 4K o Full HD e un contrasto naturale.

Guarda ciò che ti interessa in qualsiasi momento, senza limiti e senza pubblicità: grazie all'app di Netflix puoi riprodurre in streaming un numero enorme di film, serie e documentari, inclusi grandi successi ed elaborate produzioni interne. Sottoscrivi semplicemente un abbonamento a pagamento e puoi scegliere tra migliaia di offerte.

E grazie alla tecnologia Active Motion, sperimenterai immagini in movimento con una nitidezza che nessun TV LCD convenzionale può darti. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 24%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

