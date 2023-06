TV Hisense da 43 pollici SCONTATA del 40% su Amazon

Vuoi un televisore pazzesco ad un prezzo al limite dell'assurdo? Abbiamo scovato per te un'offerta assolutamente pazzesca. Oggi su Amazon puoi acquistare la fantastica tv Hisense da 43 pollici con lo sconto del 40%. Questa promo ti farà risparmiare ben 220 euro dall'attuale costo che trovi in negozio o su un altro sito.

Dal prezzo iniziale di 549 euro, adesso grazie all'esclusivo sconto Amazon, paghi questo televisore solamente 328,99 euro. Ma non finisce qui perché Amazon ti permette anche di usufruire del comodo pagamento in piccole rate mensili. In questo modo già da domani guardi le tue serie tv preferite su un televisore da ben 43 pollici ma affronti la spesa con tutta calma.

TV Hisense QLED Ultra HD da 43 pollici

Il prezzo è pazzesco ma ti assicuriamo che anche le caratteristiche di questo televisore lo sono. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha da offrirti.

La tv Hisense è innanzitutto Smart, QLED, 4K e Ultra HD. Presenta una risoluzione 3840x2160 con pannello VA da 43 pollici. Caratterizzata da un design slim a tutto schermo, ovvero con meno cornici e più immagini.

Smart VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, RaiPlay e molti altri. Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K (Funzioni gaming; ALLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC). Non dovrai quindi comprare nessun altro dispositivo aggiuntivo. Infine disponi di audio 14W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Adesso la tv Hisense da 43 pollici è tua con un risparmio netto di ben 220 euro. Affrettati e mettila subito nel tuo carrello Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.