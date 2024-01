TV Hisense 4K da 43 pollici con Alexa Integrato in MAXI SCONTO su Amazon

Il TV di Hisense offre un'esperienza visiva avanzata con un pannello LCD da 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160), arricchito dalla tecnologia LED e caratterizzato da cornici ultra sottili per un design Slim e moderno. La frequenza di aggiornamento di 60Hz garantisce una riproduzione fluida delle immagini.

Questo smart TV integra il sistema operativo VIDAA U6, che supporta controlli vocali Alexa per una navigazione intuitiva. Dotato di Tuner DVB-T2 e modalità Game Mode Plus, il televisore è ideale anche per i videogiocatori esperti, offrendo funzionalità come ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e basso input lag.

Le dimensioni compatte del prodotto, lo rendono adatto a varie disposizioni degli ambienti domestici. L'audio immersivo da 30W DTS X e il supporto Bluetooth per l'audio doppio aggiungono un elemento coinvolgente all'esperienza di visione.

La connettività avanzata comprende HDMI 2.0, assicurando un collegamento ottimizzato, mentre il Wi-Fi integrato facilita l'accesso diretto a 9 piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay attraverso il telecomando incluso. Un mix di tecnologia di visualizzazione all'avanguardia, audio coinvolgente e funzionalità smart lo rende una scelta versatile per l'intrattenimento domestico.