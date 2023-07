TV Crystal Samsung da 50 pollici IN OFFERTA con il Prime Day

Se stai cercando un televisore nuovo per casa questo è il giorno giusto per acquistarlo. Perché? Perché oggi è il Prime Day e significa che su Amazon ci sono un sacco di offerte. Ne abbiamo scovata una per te: oggi la tv Crystal Samsung Ultra HD da 50 pollici non solo è scontata ma puoi anche pagarla in piccole e comode rate mensili.

La paghi solamente 379 euro e risparmi ben 50 euro dal suo attuale costo di mercato. Un prezzo davvero piccolo per una qualità da cinema.

Tv Crystal Samsung Ultra HD da 50 pollici: un vero e proprio sogno nel tuo salotto

Porta il cinema direttamente a casa tua e goditi i tuoi film e serie preferite comodamente dal divano di casa. Ecco tutte le caratteristiche di un televisore che non ha competitors sul mercato.

Il Dynamic Crystal Color ti regala colori vibranti, reali e immagini cristalline . Un miliardo di sfumature nate dalla purezza dei cristalli per vivere ogni scena nel realismo più assoluto.

Goditi solo il meglio di ogni immagine grazie a questa tv dallo spessore ancora più sottile ed elegante che si integrerà alla perfezione nel tuo salotto andando ad impreziosirlo.

Motion Xcelerator grazie al quale ogni tuo comando avrà la massima velocità. Porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello con la massima fluidità d’immagine e vinci ogni sfida!

Con Object Tracking Sound Lite entri nel vivo dell’azione grazie ad un suono ancora più dinamico. L’audio surround 3D del TV abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva.

Infine il televisore Crystal Samsung è già predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV.

Prendila adesso in offerta su Amazon grazie al Prime Day.

