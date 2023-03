TUXEDO OS 2: introdotto KDE Plasma 5.27 e Linux 6.1 LTS

Gli sviluppatori di TUXEDO Computers hanno pubblicano la nuova major release della propria distribuzione Linux, dedicata ai notebook commercializzati dall'azienda, TUXEDO OS. Questo corposo aggiornamento implementa una serie di novità di grande rilievo che concretamente vanno a migliorare la UX (User Experience) del sistema operativo. TUXEDO OS 2 è sostanzialmente una distribuzione derivata da Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu", infatti condivide con essa i medesimi repository e pacchetti software con alcune eccezioni. Ad esempio in TUXEDO OS 2 troviamo il nuovo KDE Plasma 5.27, questa edizione dell'ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt integra il supporto alle configurazioni hardware multi-monitor grazie ad un nuovo pannello della gestione dei display migliorato.

KDE Plasma 5.27 beneficia inoltre di un supporto ai pacchetti Flatpak migliorato, infati Discover, l'applicativo del progetto che fornisce un UI per i diversi package manager delle distribuzioni, è capace di gestire l'installazione e l'aggiornamento dei software in tale formato in modo più rapido. Inoltre sono presenti delle migliorie per Dolphin, che adesso può mostrare più document metadata all'utente direttamente dalla directory aperta.

Su TUXEDO OS 2 troviamo a corredo anche KDE Frameworks 5.103, l'insieme delle librerie software del progetto, e KDE Gear 22.12.2, ovvero la pletora di applicativi sviluppati dal team KDE.

Inoltre per animare la distribuzione il team ha scelto di adottare Linux 6.1 LTS (Long Term Support). Questa release del kernel del Pinguino implementa il supporto all'AMD Platform Management Framework, che offre svariate migliorie alle performance con un grosso set di CPU (Central Processing Unit) AMD.

In Linux 6.1 LTS sono reperibili numerosi aggiornamenti dei driver per le GPU (Graphicas Processing Unit). Ad esempio i coder hanno inserito il firmware per le recenti schede video Intel Arc oltre che per diversi modelli chip AMD Radeon. Oltretutto grazie al modulo software MGLRU, sviluppato per poter ottenere una migliore page reclamation code, sono state velocizzate numerose operazioni.