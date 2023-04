Tux Paint 0.9.29: arrivati nuovi Magic Tool ed lo Spinning Stamp

Gli sviluppatori di Tux Paint, applicativo di digital painting open source multipiattaforma dedicato ai bambini, hanno reso noto alla propria community di utenti e appassionati la disponibilità della nuova stable release. Tux Paint 0.9.29 porta con se alcune novità interessanti che migliorano la già discreta UX (User Experience) del programma. Tale build arriva dopo tre mesi di sviluppo dalla precedente ed implementa ben quindici nuovi Magic Tool, si tratta nel concreto di strumenti per il disegno che implementano stili ed effetti particolari. Ad esempio possiamo reperire il magic tool: Maze, che auto genera dei labirinti, Googly Eyes, che consente di incollare degli occhi sopra i nostri disegni, Fur, per disegnare delle pellicce, Circles & Rays per simulare dei pennelli.

La lista dei nuovi strumenti presenti in Tux Paint 0.9.29 prevede anche: 3D Glasses, un tool che consente di creare immagini 3D che possono essere visualizzate tramite i classici occhialini, Color Sep, un plugin per separare i diversi colori selezionati, Double Vision, la funzione per simulare la diplopia, Saturate & Desaturate, due utility per aumentare o diminuire i livelli di saturazione delle immagini.

Sempre in Tux Paint 0.9.29 i developer hanno implementato un tool per la rimozione dei colori oltre ai tool chiamati: Kaleido-4, Kaleido-6 e Kaleido-8 dedicati alla trasformazione di un immagine che può essere visualizzata in forma di caleidoscopio. Inoltre in tale build è stato incluso Bloom un filtro per applicare l'omonimo effetto.

In questa edizione del programma è stata migliorato lo Stamp tool tramite l'introduzione del supporto allo spinning stamp. Questa funzionalità consente di ruotare un oggetto prima di applicare degli stamp, che possono essere dei loghi o dei watermark, all'interno del riquadro. In aggiunta su Tux Paint 0.9.29 lo strumento Fill è stato aggiornato cosi da consentire l'applicazione di uno shaped gradient fill. Oltretutto anche il rainbow color picker è stato migliorato permettendo una selezione ed un aggiustamento dei colori più granulare.