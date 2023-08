Tutto un altro audio con la Soundbar LG in OFFERTA

Potenza, pulizia, versatilità, sono tre aggettivi che si addicono perfettamente a questa soundbar di LG, un prodotto che farà la tua gioia in casa e non, riempiendo di musica e audio incredibili la tua giornata, le tue feste, e tutte le occasioni che vuoi.

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon proprio la Soundbar LG SQC2 a soli 138,99€, con uno sconto importantissimo del 30% che ti farà risparmiare ben 59€ sul prezzo originale.

Un audio perfetto con la Soundbar LG

Stiamo parlando di un prodotto assai graffiante: una soundbar con 300W di potenza totale su 2.1 canali, e con subwoofer wireless per un'esperienza audio ancora più coinvolgente per tutte le occasioni. Questo subwoofer infatti ti farà godere si un suono più profondo e corposo, come se fossi al cinema.

Potrai sfruttare anche il Bluetooth per collegare i tuoi dispositivi, e potrai farlo con tutti quelli che vuoi grazie all'ingresso ottico portable in e alla porta USB, per una connettività completamente versatile e adattabile alle tue esigenze. Infine, grazie ai suoi 95cm di larghezza, puoi abbinare questa Soundbar LG da 300W ai TV a partire da 43'' e goderti un audio più potente e appagante per i tuoi film.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.