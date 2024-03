Tutto Sky con NOW: super offerta da 6,99€

NOW si conferma come la scelta perfetta se vuoi accedere all’intero catalogo Sky senza avere troppi vincoli. Hai infatti una vasta gamma di contenuti in streaming a tua disposizione a partire da soli 6,99 € al mese.

Senza la necessità di un decoder e con la libertà di un abbonamento non vincolante, NOW ti permette di goderti il meglio dell'intrattenimento e dello sport direttamente sui tuoi dispositivi preferiti: PC, smartphone, tablet, console da gioco, Smart TV e TV Stick.

NOW: intrattenimento, cinema e sport a portata di click

NOW offre due principali pacchetti per soddisfare ogni tipo di esigenza e preferenza:

Pass Entertainment + Cinema: entri nel mondo delle serie TV di HBO, come "The Last of Us", "True Detective" e "House of The Dragon", e negli show esclusivi Sky come "MasterChef" e "4 Ristoranti", oltre a un catalogo di oltre 1000 film on demand, con novità ogni mese. Questo pacchetto è ora disponibile a partire da 6,99€ al mese.

Pass Sport: per gli appassionati di sport, questo pacchetto offre le emozioni della UEFA Champions League, Europa League, Conference League, una selezione di partite di Serie A, tutta la Serie B e Serie C, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket NBA e molto altro ancora. Con un prezzo di partenza di 9,99 € al mese.

La flessibilità di NOW ti permette di scegliere il pacchetto più adatto a te o di combinare entrambi per un'esperienza completa. Con offerte speciali disponibili per chi opta per più pacchetti, NOW garantisce la massima libertà, permettendoti di disdire in qualsiasi momento senza vincoli. Visita la pagina dedicata cliccando sul pulsante qui sotto per maggiori dettagli sui costi e le combinazioni.

Con la semplicità con cui si gestisce un abbonamento a NOW, avere così tanto intrattenimento e sport in streaming a prezzi così convenienti e davvero eccezionale. Non perdere questa opportunità. Visita ora il sito e scegli il Pass NOW che preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.