Tutto pronto per la FESTA con la cassa JBL Partybox in MEGA SCONTO (-100€)

JBL è un rinomato marchio di prodotti audio noto per la produzione di altoparlanti, cuffie e altri dispositivi audio di alta qualità. Oggi Amazon mette in sconto del 25% la cassa JBL Partybox per un totale di 100€ di risparmio per un prezzo finale di 299€.

La cassa JBL Partybox è in maxi offerta promo

Il JBL PartyBox 110 è un diffusore Bluetooth che porta l'energia e la musica in qualsiasi festa o riunione. Questo potente altoparlante offre un suono di alta qualità grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, consentendo di riprodurre in streaming musica dal tuo smartphone o tablet senza sforzo.

Ma ciò che distingue veramente il PartyBox 110 è la sua spettacolare illuminazione dinamica che si sincronizza al ritmo della musica, creando un'atmosfera coinvolgente in ogni ambiente, sia che tu sia in spiaggia, in piscina o nella tua sala da ballo personale. La sua resistenza agli schizzi con certificazione IPX4 assicura che la festa non si fermi nemmeno sotto una pioggia improvvisa.

Con una batteria integrata che offre fino a 12 ore di autonomia, il ritmo durerà a lungo, permettendoti di ballare tutta la notte. Inoltre, la funzionalità TWS consente di collegare senza fili due casse PartyBox per un'esperienza audio ancora più coinvolgente.

Il PartyBox 110 è anche perfetto per chi ama esibirsi, con ingressi per microfono e chitarra. Puoi collegare facilmente i tuoi strumenti e iniziare a suonare, o trasmettere la tua playlist via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite cavo aux. In definitiva, il JBL PartyBox 110 è il compagno ideale per feste indimenticabili.

Amazon mette in sconto del 25% per un totale di 100€ di risparmio sulla cassa party di JBL: prezzo finale di 299€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.