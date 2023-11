Tutto lo sport di Sky è su NOW in offerta a 9,99€ al mese per 1 anno (Champions League inclusa)

Le nuove offerte di NOW sono online. Tra queste, segnaliamo il Pass Sport in promo a 9,99€ al mese per 1 anno, con tutto lo sport di Sky (incluso lo spettacolo della Champions League). Ecco il link all'offerta.

Il Pass Sport di NOW è la soluzione più economica per guardare in streaming l'intera programmazione sportiva di Sky. Visto il periodo, può essere anche uno dei migliori regali per un appassionato di sport.

Pass Sport NOW in offerta a 9,99€ al mese per 12 mesi (Champions League inclusa)

Il pacchetto Sport di NOW include le 3 grandi coppe europee UEFA (Champions League, Europa League e Conference League), la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW. Inoltre, consente la visione di Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e tanto altro ancora.

Grazie a questo pass si ha accesso illimitato alla programmazione sportiva di Sky, che dal prossimo anno (2024, ndr) includerà anche tutti i tornei di tennis dei circuiti ATP e WTA. Una bellissima notizia anche e soprattutto per quanti in queste settimane si sono avvicinati a Jannik Sinner, finalista ai Masters 1000 e vincitore della Coppa Davis con la Nazionale italiana.

Se attivi ora il pacchetto in promozione, puoi inoltre avere accesso fin da subito alle partite di Champions League, Europa League e Conference League di questa settimana e dell'ultimo turno della fase a gironi, decisivo per le sorti del Milan dopo la pesante sconfitta interna contro il Borussia Dortmund.

Il Pass Sport di NOW è in promo a partire da 9,99€ al mese sul sito now.tv. Il tempo di permanenza minimo è di 1 anno.

