Tutto lo sport di Sky a 9,99 €/mese: è possibile con NOW

La nuova promozione di NOW è l'occasione giusta per accedere a tutto lo sport della programmazione Sky con una spesa di appena 9,99 euro al mese. Grazie a quest'offerta è possibile seguire in streaming la Formula 1 e la Moto GP oltre alla Champions League e alle 3 partite di Serie A trasmesse da Sky, il basket, il tennis e tanti altri sport con una spesa complessiva inferiore ai 10 euro al mese.

Per accedere all'offerta, ottenendo uno sconto di 5 euro al mese sul pass Sport di NOW, è sufficiente attivare l'abbonamento con permanenza minima di 12 mesi tramite il sito ufficiale di NOW, accessibile dal link riportato qui di sotto. Da notare, inoltre, che a 19,99 euro al mese è disponibile l'offerta completa di NOW con i Pass Sport, Entertainment e Cinema.

Tutto lo sport di Sky a meno di 10 euro al mese con NOW

Per tutti i nuovi clienti NOW c'è ora la possibilità di accedere a un'offerta davvero imperdibile: tutto lo sport Sky è scontato a 9,99 euro al mese scegliendo l'abbonamento annuale con la piattaforma di streaming. In questo modo è possibile ottenere 5 euro al mese dii sconto, per un risparmio complessivo di 60 euro.

L'abbonamento permette l'accesso a:

la Champions League , l'Europa League e la Conference League

, l'Europa League e la Conference League le 3 partite di Serie A per ogni turno trasmesse da Sky

per ogni turno trasmesse da Sky la Formula 1 e la Moto GP

e la tanti altri eventi sporti con basket, rugby, tennis e molto altro ancora

In più, è possibile aggiungere anche il Pass Entertainment e il Pass Cinema, andando a comporre l'offerta completa di NOW con un costo di appena 19,99 euro al mese per 12 mesi (in questo caso è previsto un risparmio di 10 euro rispetto al costo complessivo dei tre Pass).

Per scegliere e attivare subito una delle offerte NOW è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.