Tutto l'intrattenimento a più della metà del prezzo: OFFERTA LAMPO sull'Amazon Fire TV Stick

Una Fire Stick è un dispositivo multimediale sviluppato da Amazon. Serve principalmente a trasformare un televisore in uno Smart TV, consentendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti digitali in streaming. La Fire Stick si collega all'ingresso HDMI del televisore e offre accesso a servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube e molti altri. Oggi segnaliamo una clamorosa offerta: l'Amazon Fire TV Stick è in offerta con uno sconto del 53% per un prezzo finale di 32,99€.

Streaming e smart a meno della metà del prezzo: Amazon Fire TV Stick al 53% di sconto!

Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli selezionati, utilizzando un impianto stereo compatibile. Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Guarda la TV in diretta, i notiziari o gli eventi sportivi con gli abbonamenti a DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity e molti altri. Guarda gratuitamente contenuti su Pluto TV e YouTube. Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando. Inseriscila in un ingresso sul retro della TV, accendi la TV e connettiti a Internet per avviare la configurazione.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. L'Amazon Fire TV Stick è disponibile con uno sconto davvero niente male: 53% per un prezzo finale pari a 32,99€. Approfittane subito!

