Tutto incluso con BPER: il conto con carta di debito Plus e servizi digitali innovativi

Sono un lontano ricordo i tempi in cui per effettuare un bonifico, richiedere la domiciliazione di un’utenza, fare un trasferimento di denaro, pagare un F24 o qualsiasi altra operazione richiedeva di recarsi presso la filiale della propria banca. Ora è tutto accessibile dall’applicazione mobile che, come nel caso di BPER, si rivela lo strumento utile per gestire al meglio i propri risparmi. Scopri tutti i vantaggi del conto BPER.

Cosa offre il conto BPER

Quello di BPER è un conto corrente a canone zero per tutti gli under 35 e anche per gli over 35 se addebitano lo stipendio o la pensione (o effettuano un bonifico mensile di 1000€) sul conto. Il conto corrente include bonifici SEPA, prelievi gratuiti presso gli ATM BPER, la consulenza dedicata (sia online che in filiale) e l’accesso ai servizi digitali dell’app e alla carta dedicata.

La Carta Plus è una carta di debito utilizzabile sia in Italia che all’estero sia per i prelievi e le ricariche che per gli acquisti online, i versamenti e i pagamenti presso i vari negozi fisici. Inoltre prevede i pagamenti contactless fino a 50€, la possibilità di gestirla e modificare le impostazioni di sicurezza direttamente dall’app e accedere a diversi vantaggi Unipol e SiSalute.

Con BPER, infatti, si ha acceso all’assicurazione con un rimborso fino a 600€ all’anno nel caso in cui non si riesce a partecipare all’evento per il quale si è acquistato il biglietto. La convenzione con SiSalute UP permette di usufruire dell’omonima applicazione per prenotare prestazioni sanitarie con un risparmio fino al 30%, utilizzare Pharma Checker per ottenere indicazioni sul farmaco da banco (o parafarmaci) a seconda dei sintomi riferiti e le informazioni dettagliate su questi medicinali.

Un conto corrente quello di BPER, pratico e utile per la vita di tutti i giorni e per le emergenze da sfruttare in ogni occasione direttamente dall’app installata sul proprio smartphone.

