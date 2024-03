Tutto il meglio di Sky in streaming a partire da 6,99 euro al mese

Appassionato di serie TV, show e film? NOW potrebbe superare le tue aspettative: accedi al meglio di Sky in streaming, a partire da soli 6,99 euro al mese. Scopri le opzioni disponibili e le ragioni per cui NOW conviene davvero.

Ecco cosa offre NOW

Con NOW hai accesso alle serie TV internazionali firmate HBO, gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original, oltre a una vasta selezione di film con oltre 1.000 titoli on demand e nuove uscite. Un vero e proprio spettacolo, disponibile a partire da soli 6,99 euro al mese.

Sono tre i piani che NOW mette a disposizione per i nuovi utenti. Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium: include serie TV, show, i film più attesi, 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1. Il prezzo è di 11,99 euro al mese se sottoscrivi un intero anno, in alternativa di 14,99 euro mensili.

Poi c'è la combo Pass Cinema + Pass Entertainment, che include serve TV, show e film a 9,99 euro al mese (piano 12 mesi) oppure a 11,99 euro al mese. Infine il Pass Entertainment, il più economico, ti offre la possibilità di vedere le migliori serie TV e gli show Sky a soli 6,99 euro al mese scegliendo il piano annuale, oppure a 8,99 euro mensili.

Perché scegliere NOW?

Intrattenimento allo stato puro: con NOW ti guardi film, serie TV, show e sport senza interruzioni pubblicitarie

allo stato puro: con NOW ti guardi film, serie TV, show e sport senza interruzioni pubblicitarie Guarda ovunque : grazie alla compatibilità con smart TV, smartphone, tablet, console e PC, puoi guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi

: grazie alla compatibilità con smart TV, smartphone, tablet, console e PC, puoi guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi Scarica e guarda quando vuoi: scarica i contenuti direttamente sul tuo smartphone per guardarli anche offline, senza consumare dati

quando vuoi: scarica i contenuti direttamente sul tuo smartphone per guardarli anche offline, senza consumare dati Fino a 2 stream in contemporanea con Premium

Da "Pechino Express" a "Il Trono di Spade", passando per "True Detective" e "MasterChef Italia": NOW offre un ventaglio di opzioni per soddisfare tutti i gusti. Guarda tutto il meglio di Sky in streaming sui tuoi dispositivi, a casa oppure in viaggio, Scopri le opzioni disponibili disponibili: i prezzi partono da soli 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.