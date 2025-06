Tutto il meglio di Disney+ a 5,99€: le ultime uscite di Giugno da non perdere

Se ami le storie che scaldano il cuore e i film che ti fanno sognare, c’è una notizia che non puoi ignorare: oggi puoi attivare l’abbonamento a Disney+ a soli 5,99€ al mese! È la tariffa del piano Standard con pubblicità, perfetta per entrare nel mondo Disney+ senza spendere una fortuna. Basta qualche clic e potrai avere a disposizione centinaia di film, serie e documentari da vedere e rivedere, ovunque tu sia.

A questo prezzo davvero contenuto, Disney+ ti offre tutto il suo catalogo sconfinato: dalle storie indimenticabili dei grandi classici alle nuove produzioni firmate Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Scopri le novità.

Le ultime novità di Giugno: titoli da non perdere

Giugno è un mese speciale su Disney+: ecco alcune delle uscite più attese e i titoli da non perdere:

“The Acolyte” , la nuova serie prequel di Star Wars che promette misteri e avventure nella galassia lontana lontana.

“Inside Out 2” , il ritorno del film d’animazione che ci porta di nuovo nella mente di Riley con nuove emozioni tutte da scoprire.

“Descendants: The Rise of Red”, lo spin-off musicale che ci farà battere il cuore con nuove canzoni e tanto divertimento.

Inoltre a giugno non perderti la ventiduesima stagione de I Griffin, tutti i Mission Impossibile (1-6), il nuovo film Predator: Killer of killers, la serie Ironheart e la nuova stagione di The Bear. E non finisce qui: ogni settimana arrivano novità, dalle serie originali alle produzioni internazionali. Con Disney+ a 5,99€ puoi tuffarti in un catalogo che non smette mai di stupire. Vai sul sito ufficiale di Disney+, scegli il piano Standard con pubblicità e segui la procedura guidata: in meno di 5 minuti sarai pronto a goderti la tua nuova dose quotidiana di magia. Disney+ è la scelta giusta… e a questo prezzo, è davvero irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.