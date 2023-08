Tutto è più facile con la Mini Tastiera Wireless in offerta, anche su CONSOLE!

Quando si parla di prodotti versatili si pensa sempre a dispositivi che possono essere usati in vari modi, e soprattutto applicati in diverse situazioni anche in combinazione con altri prodotti. Non c'è aggettivo migliore per descrivere questa tastiera Rii Mini i8+ Wireless in offerta, che può essere utilizzata come vuoi tu!

Da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Rii Mini i8+ Wireless a soli 20,99€, con uno sconto del 16% sul totale e un buonissimo risparmio per te paria a 4€ sul prezzo originale.

Piccole dimensioni, grande utilità!

Si tratta di una mini tastiera che potrai utilizzare sia su PC che su console, con layout in italiano e con mouse touchpad integrato, con sensibilità regolabile e funzione scorrimento pagina. Il suo design è ergonomico, e al suo interno troverai anche il ricevitore USB Wireless RF 2.4 GHz riponibile (in uno scompartimento della tastiera, per non perderlo).

Questa mini tastiera Rii Mini i8+ Wireless dispone di una batteria al litio ricaricabile, con cavo USB incluso in dotazione. Il livello di ricarica può essere controllato anche sull'indicatore LED. Infine, non per importanza, c'è anche spazio per lo stile, dato che è presente una retroilluminazione LED.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.