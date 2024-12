Tutti i vantaggi gratuiti di un conto digitale con SelfyConto

SelfyConto è la scelta giusta per tutti gli utenti che cercano un modo semplice e conveniente per gestire il proprio denaro: il conto digitale di Banca Mediolanum, infatti, permette di azzerare le spese di tenuta e utilizzo del conto, garantendo, inoltre, vantaggi aggiuntivi come la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, sfruttando la promo in corso. Per saperne di più e per aprire il conto è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco tutti i vantaggi

Il conto proposto da Banca Mediolanum prevede canone zero per 12 mesi oppure a tempo indeterminato per gli Under 30, invece di 3,75 euro al mese. Sfruttando la promo in corso, il conto ha un canone azzerabile fino a dicembre 2027 nel caso in cui il cliente accrediti lo stipendio o spenda almeno 500 euro al mese con carta.

Tra le caratteristiche del conto troviamo anche:

la carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e prelievi gratis dagli ATM in tutta l'area euro

con canone zero per un anno, poi 10 euro all'anno, e dagli ATM in tutta l'area euro la carta di credito con canone zero per un anno, poi 20 euro all'anno, e plafond di 1.500 euro

Il conto ha bonifici ordinari e istantanei gratis per un anno oppure fino a fine 2027 con l'accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con carta. I clienti hanno la possibilità di gestire in autonomia il conto, tramite la piattaforma di Home Banking del sito della banca oppure tramite l'app messa a disposizione da Banca Mediolanum.

Per tutti i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono è ottenibile con l'accredito di stipendio sul conto oppure spendendo almeno 500 euro al mese per 3 volte nei primi 4 mesi dall'apertura del conto.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e aprire online SelfyConto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.