Tutti i vantaggi di accreditare lo stipendio sul Conto Corrente Arancio di ING

Quando si apre un conto corrente online lo si fa sostanzialmente per due ragioni: ricevere pagamenti ed effettuare operazioni in uscita. L’accredito dello stipendio è in molti casi una scelta normale, ma con ING può rappresentare una grande opportunità. Aprendo Conto Corrente Arancio e accreditando lo stipendio (o la pensione) sul conto si ha accesso a una serie di vantaggi molto interessanti. Apri ora Conto Arancio.

Come Conto Arancio di ING semplifica la gestione delle spese ordinarie

Accreditando lo stipendio sul Conto Corrente Arancio, infatti, si ha innanzitutto accesso a tutti i vantaggi del Conto Corrente Arancio Più. Questo significa avere un conto completo a canone zero. Con Conto Corrente arancio Più, infatti, i prelievi con carta di credito, i bonifici SEPA e quelli istantanei, i bollettini postali, i bollettini CBILL e pagoPA, gli F24, i MAV e i RAV così come il canone mensile della carta di debito e di quella di credito sono completamente gratuiti.

Inoltre sempre accreditando lo stipendio sul conto ING si ha la possibilità di ottenere il 4% annuo lordo per 12 mesi sui propri risparmi.

Per poter accedere a queste opportunità vantaggiose è necessario che l’accredito dello stipendio o della pensione avvenga con causale ABI 27 o ABI 27P. Per i liberi professionisti e coloro che hanno contratti a partita IVA per cui non hanno un vero e proprio stipendio fisso è comunque possibile usufruire di queste promozioni prevedendo entrate mensili di almeno 1.000€ sul proprio conto corrente.

In questo modo si azzera il canone del conto e si ha tutta l’operatività senza costi aggiuntivi. Aprendo Conto Corrente Arancio si ha inoltre accesso all’app ING Italia con la quale effettuare tutte le operazioni, controllare gli accrediti e le uscite sul proprio conto corrente e gestire liberamente tutte le carte associate al conto, potendo anche modificare e personalizzare il PIN.

