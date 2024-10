Tutti i vantaggi delle carte virtuali

Utilizzare una carta virtuale è una pratica comunemente diffusa a livello planetario, anche in Italia. La scelta di affidarsi ad una soluzione elettronica presenta vantaggi di praticità non da poco, per prima la possibilità di un'emissione immediata e di inserirla nel portafoglio virtuale (Apple o Google Pay) del proprio smartphone, in modo da poter pagare in maniera semplice e veloce alla cassa e online.

Tot, il conto digitale per le imprese e i liberi professionisti, include una carta di credito in tutti i piani con la possibilità di richiedere la versione virtuale in attesa di ricevere quella fisica direttamente a casa tua. In più carte di debito virtuali in numero potenzialmente illimitato. E qui potrai scoprire subito tutti i vantaggi di questo sistema.

Tot ti offre più carte aziendali per il tuo business, anche virtuali

Aprendo un conto Tot hai la possibilità di avere fin da subito una carta di credito Visa Business fisica inclusa e richiedere o avere fino a 500 carte di debito virtuali.

La carta di credito Visa Business Tot è già inclusa nel conto aziendale che sceglierai: collegata al saldo, non presenta plafond, fa parte del circuito Visa e puoi utilizzarla facilmente in tutto il mondo per ogni genere di acquisto.

La carta non presenta costi di emissione o di spedizione e hai subito un grande vantaggio: in attesa che ti venga recapitata, puoi utilizzarla in modalità virtuale per effettuare i tuoi acquisti online. Proprio così: hai accesso immediato a tutti i vantaggi derivanti da una carta di credito, come la possibilità di noleggiare auto o prenotare alberghi in tutto il mondo.

In più hai la possibilità di avere fino a 500 carte di debito Mastercard Business virtuali per te e i tuoi collaboratori o da utilizzare come centri di costo, con una gestione personalizzata del plafond e la possibilità di assegnare un nome personalizzato per ognuna in base alle proprie esigenze.

Naturalmente, vista la natura delle carte virtuali, sono già abilitate ai servizi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay e puoi sfruttarle anche su PayPal, Amazon Pay e Klarna per i tuoi acquisti online.

L'utilizzo delle carte virtuali ti copre poi dal rischio di smarrire la carta fisica, che potresti decidere di lasciare a casa o nel portafoglio e di sfruttarla solo in specifiche occasioni: e nella sfortunata circostanza in cui dovessi perderla o venisse rubata la disattivazione sarebbe immediata.

Infine, hai anche un occhio di riguardo per la sicurezza: puoi impostare un PIN virtuale personale per essere certi che sia tu a fare la transazione, un codice OTP inviato via SMS per confermare la transazione e un SMS di riepilogo ad acquisto fatto. In più, puoi persino decidere di abilitare o disabilitare alcuni pagamenti online, offline o i prelievi ATM: tutto con la massima flessibilità a seconda delle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.