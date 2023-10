Tutti i PRO di un PC ma in versione MINI: SCONTO FOLLE per meno di 200€

Nonostante le dimensioni ridotte, i mini PC possono offrire buone prestazioni a seconda delle specifiche e delle esigenze. Oggi Amazon applica uno sconto del 29% sul Mini PC NiPoGi per un prezzo finale di soli 199,00€.

Il Mini PC è in maxi sconto su Amazon

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus rappresenta un'opzione di computing avanzata, alimentata dal recentissimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre prestazioni eccezionali con una frequenza fino a 3,4 GHz. Questo processore quad-core offre un notevole aumento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti, garantendo un'esperienza fluida per attività come intrattenimento domestico, streaming video, navigazione web e lavoro.

Questo mini PC è dotato di 16 GB di memoria DDR4 e uno spazioso SSD da 512 GB, il che significa che avrai ampio spazio di archiviazione e una velocità di esecuzione rapida. Inoltre, è possibile espandere lo storage aggiungendo un SSD o un HDD SATA da 2,5". Supporta anche funzionalità utili come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On.

La grafica Intel UHD integrata assicura una riproduzione video 4K UHD ad alta definizione, supportando anche il doppio schermo tramite due porte HDMI. Questa caratteristica è ideale per migliorare l'efficienza del lavoro e multitasking.

La connettività di rete è solida con WiFi dual-band 2.4G/5G per navigazione veloce e Bluetooth 4.2 per collegare periferiche wireless. La confezione include il mini PC, cavo HDMI, supporto VESA, alimentatore e manuale utente. Inoltre, NiPoGi offre un anno di soddisfazione del prodotto e supporto tecnico a vita, rendendo questo mini PC una soluzione potente e affidabile per una varietà di esigenze informatiche.

Amazon applica uno sconto del 29% su questo fantastico Mini PC per un prezzo d'acquisto finale pari a 199,00€.

