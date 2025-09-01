Tutti gli US Open in streaming e tanto altro sport a un prezzo super con NOW

Con NOW Sport è possibile accedere a un'offerta sportiva ricchissima che comprende anche gli US Open, in corso di svolgimento con Musetti, oggi 1° settembre alle 20, e Sinner, questa notte all'1, che si giocheranno l'accesso ai quarti di finale.

Per accedere al Pass Sport è possibile puntare sul piano annuale con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi. In alternativa, c'è il piano mensile senza vincoli, che costa 24,99 euro per un mese (poi 29,99 euro al mese senza vincoli).

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NOW, qui di sotto.

Cosa vedere su NOW: non solo gli US Open

Con il Pass Sport di NOW è ora possibile accedere a un'offerta davvero ricca di contenuti. Per gli utenti c'è la possibilità di guardare in streaming 3 partite di Serie A per turno, la Serie C oltre ai campionati esteri, come la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1.

Ci sono, inoltre, le partite di Champions League, di Europa League e di Conference League oltre alla Formula 1, alla Moto GP e al basket, sia nazionale che internazionale, con anche le partite della NBA e dell'Eurolega.

Da segnalare anche una ricca offerta di contenuti per quanto riguarda il tennis. Oltre agli US Open, infatti, è possibile seguire diversi altri eventi, con una programmazione ricca per tutta la stagione.

Il Pass Sport di NOW ora costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, diventando la soluzione giusta per tutti gli appassionati che vogliono seguire in diretta tutte le principali competizioni sportive.

C'è anche il piano mensile da 24,99 euro per un mese e da 29,99 euro al mese successivamente. Per accedere subito all'offerta basta seguire il link qui di sotto e scegliere la versione del Pass da attivare.

