Tutte le novità in arrivo su Disney Plus a maggio 2025: un mese ricco di sorprese

Il mese di maggio 2025 segna l'arrivo di tante novità su Disney Plus. Il catalogo della piattaforma di streaming di Disney, infatti, si arricchirà notevolmente nel corso delle prossime settimane. Per accedere a tutte le novità basta avere un abbonamento alla piattaforma.

Le opzioni sono tre. Gli utenti possono scegliere il piano Standard con pubblicità, da 5,99 euro al mese, oppure il piano Standard senza pubblicità, da costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno.

A completare la gamma di piani di abbonamento c'è la versione Premium, l'unica che include il 4K. Il costo è di 13,99 euro al mese oppure di 139,90 euro per un anno. Per attivare subito un abbonamento è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il tasto qui di sotto.

Le novità in arrivo a maggio 2025

Nel corso del mese di maggio è previsto l'arrivo di numerose novità per Disney Plus. Alcune sono già disponibili come il documentario La scalata del Devils Thumb e la serie Tales of the Underworld, che va ad ampliare l'universo di Star Wars.

Da segnalare anche l'arrivo, da questa settimana, del film A complete Unknown, che racconta i primi anni della carriera di Bob Dylan. Dal prossimo 14 maggio, invece, è previsto il debutto della seconda parte della quarta stagione di Abbott Elementary.

Successivamente, il 15 maggio, arriverà la nuova serie La vita segreta delle mogli mormoni. Appuntamento fissato al 19 maggio per l'atteso documentario Tucci in Italy, con l'attore Stanley Tucci impegnato a scoprire le bellezze dell'Italia.

I trailer delle novità in arrivo

Ecco i trailer delle novità in arrivo (o appena arrivate) sulla piattaforma:

La scalata del Devils Thumb

Star Wars: Tales of the Underworld

A complete Unknown

Abbott Elementary

La vita segreta delle mogli mormoni

Tucci in Italy

