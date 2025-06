Tutte le novità di iPadOS 26: dall'interfaccia alla nuova gestione del multitasking e dei File

Il nuovo iPadOS 26 introduce diverse innovazioni che spaziano dalla creatività alla produttività. Grazie a tecnologie avanzate come Liquid Glass e Apple Intelligence, l’esperienza d’uso dei tablet Apple si trasforma, offrendo un sistema operativo più versatile e potente, ideale sia per professionisti che per utenti occasionali.

iPadOS 26: un’interfaccia ripensata

Con l’arrivo di Liquid Glass, iPadOS 26 introduce un elemento visivo traslucido che cambia l’interazione con il dispositivo. Questo nuovo materiale software ridefinisce componenti fondamentali come la schermata di blocco e il Centro di Controllo, rendendoli più espressivi e intuitivi. Inoltre, gli utenti possono personalizzare la schermata Home con icone ridisegnate e schemi cromatici innovativi, disponibili in modalità chiara, scura o con effetto trasparenza.

iPadOS 26: multitasking potenziato

La gestione delle finestre viene completamente rinnovata, offrendo agli utenti la possibilità di manipolare, ridimensionare e organizzare le app con una precisione senza precedenti. Con l’introduzione di funzionalità come Exposé, è possibile visualizzare simultaneamente tutte le finestre attive, migliorando l’efficienza. L’integrazione con Stage Manager e il supporto avanzato per monitor esterni trasformano l’iPad in uno strumento ancora più versatile per i professionisti.

iPadOS 26: AI al servizio della comunicazione

Grazie a Apple Intelligence, iPadOS 26 supera le barriere linguistiche con traduzioni istantanee in tempo reale disponibili su Telefono, FaceTime e Messaggi. Questa tecnologia consente trascrizioni tradotte e conversioni vocali immediate, semplificando la comunicazione. Per i creativi, strumenti come Genmoji e Image Playground, insieme all’integrazione con ChatGPT, offrono nuove possibilità di espressione e creazione di contenuti originali.

iPadOS 26: gestione documentale avanzata

L’app File si arricchisce con una nuova Vista elenco dettagliata e opzioni di personalizzazione delle cartelle, sincronizzabili attraverso l’ecosistema Apple. Un’altra novità importante è l’introduzione di Anteprima, l’applicazione che permette di visualizzare e modificare PDF e immagini. Questo aggiornamento offre pieno supporto per l’Apple Pencil, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso per chi lavora con documenti e contenuti grafici.

iPadOS 26: audio e video di qualità professionale

iPadOS 26 eleva la qualità audio e video con controlli avanzati che permettono di selezionare microfoni specifici per diverse applicazioni. La funzione Local Capture consente di registrare contenuti multimediali di alta qualità direttamente dal dispositivo, una caratteristica ideale per videoconferenze e produzioni professionali. Inoltre, l’isolamento vocale migliora la chiarezza delle registrazioni, rendendo l’iPad uno strumento di comunicazione all’avanguardia.

iPadOS 26: comunicazione e produttività potenziate

L’aggiornamento introduce anche l’app Diario, progettata per annotazioni personali, e migliora l’esperienza di Messaggi con sfondi personalizzabili, sondaggi e strumenti avanzati per le chat di gruppo. Inoltre, l’arrivo dell’app Telefono trasforma l’iPad in un dispositivo di comunicazione completo, integrando funzionalità che lo rendono un’alternativa sempre più valida ai tradizionali smartphone.