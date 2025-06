Tutte le hit estive sono su Apple Music: come avere fino a 3 mesi gratis

È il momento giusto per accedere ad Apple Music e ascoltare, in streaming e senza pubblicità, tutte le ultime uscite dell'estate. Il servizio è disponibile con un costo di 10,99 euro al mese (in alternativa, è necessario avere un abbonamento ad Apple One).

Per i nuovi utenti, però, è sempre possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni che consente un accesso illimitato a tutto il catalogo della piattaforma. Da segnalare, invece, che per chi ha acquistato un prodotto Apple di recente ci sono ben 3 mesi gratis, senza alcun vincolo di rinnovo.

Per verificare la disponibilità di una delle due offerte per il proprio account è sufficiente accedere ad Apple Music tramite il link seguente.

Apple Music gratis per 3 mesi: come funziona la promo

La promozione che garantisce 3 mesi gratis di Apple Music è valida fino al prossimo 30 settembre 2025. L'offerta è semplice: per chi acquista un prodotto Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV o altri dispositivi come le AirPods) in Italia c'è la possibilità di ottenere un periodo gratuito di utilizzo del servizio, pari proprio a 3 mesi, ma a condizione di richiedere la promozione entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo oppure dal primo abbinamento a un dispositivo idoneo (per le AirPods, Apple Watch, gli Home Pod e le cuffie Beats).

Ecco la procedura da seguire in base al dispositivo acquistato:

accedere direttamente all'app di Apple Music dal dispositivo acquistato dopo averne completato la configurazione iniziale (con iPhone, iPad, Mac e Apple TV )

dal dispositivo acquistato dopo averne completato la configurazione iniziale (con ) accedere all' app di Apple Music dell'iPhone abbinato in caso di acquisto di un nuovo Apple Watch

in caso di acquisto di un nuovo accedere all'app di Apple Music dell'iPhone o dell'iPad a cui è stato abbinato il dispositivo acquistato; questa procedura è valida per i seguenti dispositivi: AirPods (2a e 3a generazione), AirPods Pro (1a e 2a generazione), AirPods Max, HomePod mini, HomePod (1a e 2a generazione), Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds

Per verificare la disponibilità della promo basta seguire il link qui di sotto. Al termine dei tre mesi gratis, l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.