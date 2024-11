Tutte le carte aziendali che vuoi incluse, con Tot

Un conto aziendale deve poter garantire tutti gli strumenti di pagamento necessari per la gestione delle attività quotidiane di un'azienda. Questo vale sia per le piccole aziende che per le realtà più articolate e strutturate, con anche più team di lavoro che possono operare in parallelo.

A soddisfare appieno questa necessità delle aziende interviene il conto aziendale di Tot. Si tratta di un conto con IBAN italiano, disponibile con più livelli di abbonamento, a partire da 7 euro + IVA al mese (con il piano annuale) e con possibilità di prova gratuita per un mese.

Tot consente ai suoi clienti di scegliere il piano più adatto alle esigenze aziendali. È sempre inclusa la Carta di Credito Visa Business, senza costi di spedizione, emissione o rinnovo, ed è possibile abbinare al conto le Carte di Debito Mastercard (fisiche e virtuali) per il team. In alcuni piani tariffari sono incluse, in altri si possono aggiungere ad un costo irrisorio quante se ne vuole.

Per provare gratis Tot per un mese basta seguire il link qui di sotto.

Le carte aziendali di Tot

Con Tot è possibile accedere a un conto aziendale che può includere tutte le carte aziendali di cui si può aver bisogno. Tutte le versioni di Tot, infatti, hanno la Carta di Credito Visa Business, sempre inclusa senza costi aggiuntivi.

A partire dal piano Plus, disponibile con un costo di 15 euro + IVA al mese, è possibile, inoltre, aggiungere le Carte di Debito Mastercard, sia fisiche che virtuali, con limiti di spesa elevati (fino a 20.000 euro mensili per i pagamenti). Tutte le carte sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay.

Le Carte di Debito hanno un costo di 1 euro + IVA al mese per ogni carta virtuale e di 5 euro + IVA al mese per ogni carta fisica. Con i piani Business Pro, pensati per le aziende più grandi e articolate, sono sempre incluse almeno 2 carte fisiche e 200 carte virtuali oltre alla Carta di Credito Visa Business.

Per tutti i suoi clienti, inoltre, Tot propone un conto con IBAN italiano, i bonifici istantanei gratuiti, F24 e una piattaforma online con strumenti per la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale della propria attività. Per avviare subito la prova gratuita basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.