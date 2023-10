Tutta un'altra musica con il Giradischi DIGITNOW! ora in OFFERTA!

Puoi ascoltare il meglio dei tuoi vinili comodamente con questo giradischi in offerta, e portare in casa tua l'atmosfera che preferisci! Dopotutto il fascino del vintage è tornato in modo prepotente in questi anni a farla da padrone, quindi è un'occasione per essere al passo coi tempi!

Da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il giradischi DIGITNOW! a soli 47,99€, con uno sconto del 13% e un risparmio per te di circa 7€ sul prezzo più basso recente!

Ascolta in stile vintage!

Questo giradischi è all-in-one, quindi comprensivo di altoparlanti, e ti offre un suono straordinario. Possiede ovviamente anche delle funzionalità Bluetooth, con supporto per la connessione a dispositivi esterni in modalità wireless.

Con questo giradischi potrai usufruire di vari formati di vinile, da 33 giri ai 48 ai 78 giri. Insomma, con questo giradischi all in one di DIGITNOW! la musica sarà veramente di casa! Se poi sarai in quel mood più intimo in cui la musica vuoi tenerla solo per te, puoi anche collegare le cuffie! Sia con il Bluetooth, sia con il jack da 3,5mm.

