Tutta un'altra musica con gli Altoparlanti CREATIVE Pebble Pro in offerta!

Qualità audio, stile, comfort: tre concetti ben noti a chi utilizza accessori a marchio CREATIVE, tre concetti che ritroviamo in praticamente tutti i loro prodotti di stampo audio. Ebbene, ora anche tu hai la possibilità di entrare a far parte della squadra, con uno sconto ghiottissimo per gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro a soli 55,99€, con uno sconto del 30% che potrai avere applicando il coupon di Amazon.

Una configurazione potente ed elegante!

Questo prodotto copre esattamente le tre categorie che abbiamo elencato poco fa, ma in che modo? Prima di tutto con una potenza sorprendente per un suono amplificato, in grado di garantire fino a 10 W RMS totali e potenza di picco fino a 20 W tramite USB-C (ma è connettibile anche wireless con Bluetooth da 5.3 o 3,5 mm AUX-in quando alimentato tramite USB.).

Le dimensioni, rapportate alla potenza, sono molto contenute, col prodotto che andrà a comporre un quadro davvero elegante con gli altri elementi della tua scrivania. La loro forma a mezzo uovo e la colorazione nera rendono gli altoparlanti CREATIVE Pebble Pro un prodotto elegante ed incisivo, coadiuvato dall'illuminazione RGB e 3 effetti di luce.

