Tutta la qualità visiva possibile nel TV Sony Brava: PREZZO SUPER con la Festa delle Offerte Prime

Sony è uno dei leader mondiali nell'industria dell'elettronica di consumo, intrattenimento e tecnologia. L'azienda è nota per una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, fotocamere, console di gioco ecc... L'offerta di oggi riguarda proprio un prodotto di questa enorme azienda: il TV Sony Bravia è in sconto del 35% per un prezzo finale di 292,00€.

TV Sony Bravia in offerta: prezzo super su Amazon!

Il televisore Sony Bravia KD-32W800 è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione compatta e performante per l'intrattenimento domestico. Con uno schermo LED da 32 pollici, offre una risoluzione di 720p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, garantendo immagini nitide e fluide. Questo televisore è dotato di diverse caratteristiche speciali, tra cui la tecnologia BRAVIA Engine, che contribuisce a fornire immagini straordinarie di alta qualità. La funzione Live Color assicura che i colori siano vividi e naturali, rendendo ogni contenuto visivamente coinvolgente.

Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di utilizzare una chiavetta USB come registratore digitale grazie alla funzione USB HDD REC, trasformando il televisore in uno strumento versatile per la registrazione dei tuoi programmi preferiti. Inoltre, questo smart TV Android offre un controllo vocale avanzato, consentendoti di accedere rapidamente a servizi di streaming come Netflix, Prime Video e altri. Le dimensioni compatte del televisore, con piedistallo, lo rendono ideale per spazi limitati, e il consumo energetico di 60 watt è efficiente dal punto di vista energetico.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon, fra i tanti dispositivi in promo, mette in sconto anche il TV Sony Bravia da 32 pollici e lo fa con uno sconto del 35% e un prezzo d'acquisto finale pari a 292,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.