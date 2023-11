Tutta la qualità e l'affidabilità di MSI nel Monitor IN SCONTO (-20%)

MSI è diventata una delle aziende leader nel settore dei prodotti per il gaming e ha guadagnato notorietà per la qualità e l'innovazione dei suoi prodotti. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 20% sul Monitor MSI per un prezzo finale di 179,99€.

Il monitor MSI Modern MD271PW, con uno schermo da 27 pollici e una risoluzione massima di 1080p Full HD, è progettato per offrire un'esperienza visiva eccezionale. Dotato della tecnologia MSI Anti-Flicker e di una riduzione della luce blu, questo monitor mira a massimizzare il comfort per gli occhi e la produttività durante lunghe sessioni di lavoro.

Il pannello IPS da 27 pollici con un formato 16:9 offre una straordinaria risoluzione di 1920 x 1080 e un refresh rate di 75Hz, garantendo una visualizzazione fluida dei contenuti e riducendo l'affaticamento degli occhi. Il design elegante con sottilissima cornice rende il monitor esteticamente gradevole, mentre i due altoparlanti integrati da 1W consentono presentazioni audio collettive.

Il Modern MD271PW è un monitor completo con un'interfaccia versatile, includendo porte HDMI 1.4 e USB Tipo C (segnale HDMI 2.0) per supportare diverse piattaforme come PC, Mac e console. La porta USB Tipo C offre anche la possibilità di collegare vari dispositivi al monitor con una potenza di 15W.

La personalizzazione è al centro dell'esperienza utente, con uno stand regolabile che offre quattro diverse opzioni, inclusa la visualizzazione verticale del monitor. Il software MSI Display Kit offre funzionalità avanzate come la divisione della finestra e la creazione di profili programmabili. Inoltre, lo stand è sostituibile con supporto VESA (75×75 mm), consentendo ulteriori opzioni di montaggio.

