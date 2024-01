Tutta la qualità di Sony nelle cuffie bluetooth al 44% di SCONTO su Amazon

Sony è un'azienda che offre sempre il massimo della qualità nei prodotti che tratta e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth sono in mega sconto del 44% per un prezzo finale d'acquisto di 39€.

Maxi sconto del 44% su Amazon sulle cuffie Sony

Le cuffie Sony WH-CH520B offrono un'esperienza audio straordinaria con la certificazione 360 Reality Audio, che ottimizza il suono in base alla forma unica del tuo orecchio tramite l'app Sony | Headphones Connect. Goditi la massima qualità sonora e l'immersione totale nella tua musica preferita.

Con una batteria dalla durata fino a 50 ore, queste cuffie assicurano lunghe sessioni di ascolto senza preoccupazioni di scarica. E se la batteria dovesse essere in esaurimento, una rapida ricarica di soli 3 minuti ti offre 1,5 ore di riproduzione continua, garantendo che tu non debba mai interrompere la tua musica per troppo tempo.

Dotate di connessione Multipoint e controllo vocale, le WH-CH520B rendono la tua esperienza d'uso semplice e intuitiva. Grazie a funzionalità come Swift Pair e Fast Pair, queste cuffie sono ideali per un utilizzo quotidiano, permettendoti di accoppiarle rapidamente con i tuoi dispositivi abituali.

Con un archetto regolabile, morbidi padiglioni e un design leggero, le cuffie WH-CH520B assicurano una vestibilità perfetta e un comfort duraturo, permettendoti di godere della tua musica preferita senza alcun fastidio anche per lunghe sessioni di ascolto. Coniugando prestazioni audio di alta qualità e design ergonomico, le Sony WH-CH520B sono la scelta ideale per gli amanti della musica che cercano comfort, praticità e un suono eccezionale.

Le cuffie Sony bluetooth, oggi, sono maxi scontate su Amazon del 44% e vengono vendute alla cifra finale d'acquisto di 39€.

