Tutta la qualità di SONY in un paio di Cuffie perfette per musica e gaming: SCONTO SHOCK

Le cuffie Sony MDR-ZX310AP sono un esempio di eccellenza nel mondo dell'audio. Questo modello, disponibile in un elegante colore bianco, offre un'esperienza sonora superba e un comfort senza pari grazie al suo design on-ear con un archetto leggero. La caratteristica speciale di queste cuffie è la presenza di un microfono integrato, che consente di effettuare chiamate in vivavoce con facilità.

Un aspetto distintivo delle MDR-ZX310AP è la loro tecnologia di connettività cablata, che garantisce una connessione affidabile e di alta qualità con dispositivi come smartphone, tablet e computer.

Con un driver al neodimio da 30 mm, queste cuffie offrono una qualità audio sorprendente, con una sensibilità di 98 dB/mW che assicura un suono chiaro e potente. La gamma di frequenza delle cuffie copre da 10 Hz a 24.000 Hz, catturando dettagli sonori che molte altre cuffie potrebbero non riuscire a percepire. Inoltre, il loro design pieghevole e compatto le rende facili da trasportare ovunque tu vada, rendendole ideali per chi è in movimento.

Indipendentemente dall'età, le cuffie Sony MDR-ZX310AP offrono un'esperienza audio eccezionale per tutti gli appassionati di musica, garantendo un suono ricco e nitido in un pacchetto elegante e pratico.

Amazon applica uno sconto molto interessante e competitivo su un paio di cuffie on-ear di casa Sony: 35% per un costo finale di 22,89€.