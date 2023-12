Tutta la qualità di LG nei piccoli e potenti auricolari bluetooth TONE FREE: MAXI SCONTO del 35%

LG ha una vasta presenza nel settore dell'elettronica e della tecnologia e riesce sempre a realizzare prodotti di alta qualità. Oggi, su Amazon, gli auricolari LG sono in sconto del 35% per un prezzo finale di 149,99€.

Gli auricolari LG sono scontatissimi: risparmia il 35%

Gli auricolari bluetooth LG rappresentano l'apice della tecnologia e dell'innovazione nel campo dell'audio. Con un design elegante in colore nero e la comodità della forma True Wireless, liberano l'utente da fastidiosi cavi, offrendo un'esperienza di ascolto totalmente senza fili. La tecnologia di connettività Bluetooth 5.2 garantisce una connessione affidabile e veloce, mentre la caratteristica Multi-Point consente di collegare simultaneamente due dispositivi.

Questi auricolari sono dotati di funzionalità all'avanguardia, tra cui audio Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, che regalano un suono spaziale e coinvolgente. La cancellazione attiva del rumore riduce i rumori ambientali fastidiosi, mentre la modalità Ambient permette all'utente di rimanere consapevole dell'ambiente circostante quando necessario.

La tecnologia UVnano+ igienizza gli auricolari mediante raggi ultravioletti quando riposti nella custodia. La custodia non è solo funzionale ma anche esteticamente accattivante grazie alla illuminazione interna Mood Lighting. Con una resistenza agli schizzi d'acqua di grado IPX4, questi auricolari sono adatti a uno stile di vita attivo.

La batteria offre un'autonomia notevole, fino a 9 ore di utilizzo e 29 ore con la custodia di ricarica (senza ANC), con un tempo di ricarica inferiore a 1 ora. Progettati per essere in sintonia con la piattaforma Intel Evo, sono compatibili con laptop selezionati e si qualificano come accessori per la piattaforma Intel vPro.

Amazon, oggi, propone un'offerta molto invitante e allettante: gli auricolari LG sono scontati del 35% per un prezzo finale d'acquisto di 149,99€.

