Tutta la qualità di Bose nelle Cuffie top di gamma al 29% DI SCONTO

Le cuffie Bose rappresentano l'equilibrio perfetto tra silenzio, comfort e qualità sonora. La tecnologia avanzata di riduzione del rumore utilizza minuscoli microfoni per misurare, confrontare e contrastare i suoni esterni, generando un segnale opposto che li riduce al minimo.

L'alta fedeltà è garantita dall'architettura acustica TriPort, che offre un suono profondo e pieno. La funzione di Active EQ con ottimizzazione in base al volume assicura prestazioni audio bilanciate in ogni situazione. Queste cuffie offrono due modalità distintive: la modalità Quiet per una riduzione completa del rumore e la modalità Aware che consente di ascoltare l'ambiente circostante, permettendoti di goderti la musica rimanendo consapevole del mondo esterno.

Le cuffie over-ear sono progettate per garantire massimo comfort durante l'utilizzo prolungato. Realizzate con materiali di alta qualità, tra cui morbida pelle sintetica e nylon resistente agli urti, esercitano una pressione minima e offrono un'esperienza lussuosa e duratura.

Con un'autonomia fino a 24 ore, queste cuffie wireless assicurano lunghe sessioni di ascolto con una singola carica. Inoltre, una rapida ricarica di soli 15 minuti fornisce ben 3 ore di riproduzione, perfetto per chi è sempre in movimento. Puoi anche utilizzare il cavo audio incluso per un'autonomia prolungata. Un prodotto di qualità assoluta, garantita, ovviamente, dal brand e dall'esperienza di Bose.

Amazon, oggi, fa un regalo a tutti gli appassionati applicando un mega sconto del 29% sulle cuffie Bose per un prezzo finale d'acquisto di 205,53€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!